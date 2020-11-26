【Emily】六大紀律部隊齊挺林鄭報告

六大紀律部隊對上一次咁齊心表態支持，就係5月24日至翌日逐一發聲明支持《港區國安法》，而噚日就齊撐林鄭《施政報告》。警務處長鄧炳強話，定必帶領警隊，同其他紀律部隊共同努力維護國家及香港安全，警隊會嚴正執法。

海關關長鄧以海話，自國安法實施後，社會逐漸回復穩定，又話喺中央「強而有力」嘅支持下，《施政報告》提出多項「鼓舞人心」嘅措施。入境處長區嘉宏話，喺國家「鼎力支持」下，特區政府可專注做好經濟民生工作。懲教署長胡英明同政府飛行服務隊總監胡偉雄都話會維護國家安全。

至於消防處長梁偉雄嘅新聞稿就無咁多政治色彩，只承諾消防處定必一如以往，「救災扶危，為民解困」，並配合政府施政方針。

施政報告現82次「我」43次「中央」

另外，唔少網民發覺《施政報告》大篇幅提及「大灣區」、「中央」等，質疑缺乏針對香港民生嘅措施。Emily統計過，全份報告共提及「大灣區」45次、「中央」43次。立法會前主席曾鈺成早前撰文，話林鄭慣常將政府措施老實不客氣「據為己有」，去年施政報告出現咗55次「我」字，Emily計過，今年「我」字出現咗82次。