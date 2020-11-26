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2020年11月26日星期四
港聞二
歌舞群組250宗 波及診所院舍學校 港昨增85確診16源頭不明 張竹君：恐幾何級上升
港怡護士初確 曾為確診者採樣
內地婦檢疫期確診 防護中心列本地相關
兩派對房違令營業 客收告票 東主被控
消防：敷料放梓樂頭全是血 找不到流血位
餐後「心情好」 提出送于10%投資分成 周星馳：贈女友「心意」無關聘約
庭外笑問記者「最近忙啲咩」 獲影迷贈李小龍模型
被指獨囚黃之鋒因「腹有異物」 懲教：不評論個案
張祺忠案引導陪審團 官：倘挑釁下犯案應裁誤殺
審計署：近5年旅發局部分活動遊客持續減 美酒節宣傳費增六成 認知度反跌
旅局從未交最高層薪酬檢討 不符規定
強制驗樓進度慢 完成需20年
海上垃圾蒐量無核實 8年計少10萬噸
石澳泳灘嬉水 少年遭浪捲走不治
巴士情殺案被告：原擬盂蘭自殺「免投胎」
野豬卡磚牆一宵
尊子漫畫
【Emily】先稱被帶署後刪帖 警批抹黑 議員盧俊宇涉浪費警力被捕
【Emily】特首面前 曾國衞不敵睡魔 張華峰聯絡攞大閘蟹
【Emily】六大紀律部隊齊挺林鄭報告
【Emily】AI熱能探測 捉過街老鼠
【Emily】施政報告《附編》支持團結基金編《香港志》
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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歌舞群組250宗 波及診所院舍學校 港昨增85確診16源頭不明 張竹君：恐幾何級上升
港怡護士初確 曾為確診者採樣
內地婦檢疫期確診 防護中心列本地相關
兩派對房違令營業 客收告票 東主被控
消防：敷料放梓樂頭全是血 找不到流血位
餐後「心情好」 提出送于10%投資分成 周星馳：贈女友「心意」無關聘約
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旅局從未交最高層薪酬檢討 不符規定
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