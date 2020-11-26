巴士情殺案被告：原擬盂蘭自殺「免投胎」

被告吳欣鍵（現年25歲）被控於2017年9月16日謀殺李倩姮（終年20歲）。他供稱自2017年7月任職助理工程師，「每日喺地盤行嚟行去，做地盤佬……其他同學畢業，著西裝、涼冷氣，嗰啲就真係工程師」。當死者獲大學取錄，被告稱覺得「Annie（死者洋名）未來做護士，睇唔起我係地盤佬」。

感死者升大學後嫌棄自己

被告續稱，死者同年9月提出分手，自己「驚佢唔同我一齊，諗唔到無咗佢生活點過」，又稱曾打算在盂蘭節當日自殺，「聽過啲人話盂蘭節死嗰啲人投唔到胎，投唔到胎唔再有下一世，唔使咁辛苦」。被告其後接聽死者來電，並與對方見面，死者當時邊哭邊擁抱被告，稱假如被告「死咗我點算」。

至案發前6日，死者曾帶被告回家吃飯，被告稱當時感意外，認為二人已和好，惟當死者母親邀請再次飯敘，卻遭死者拒絕，令他有感「都係嫌我配唔起佢啫」。

被告稱，案發當日二人再次爭吵，死者曾稱「大家唔好再見」，當時感驚慌和不開心，形容自己其後乘的士前往死者住所樓下，惟忘記其後發生何事，醒來時已身處東區醫院。聆訊今續。

【案件編號：HCCC329/18】