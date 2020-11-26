海上垃圾蒐量無核實 8年計少10萬噸

兩署無指引 泳灘時零時2萬公斤

負責6個海岸公園及1個海岸保護區垃圾的漁護署亦有類似問題，該署的監察程序無要求員工點算垃圾，未能查證承辦商呈報數字是否準確。負責收集沿岸垃圾的康文署和食環署，則未訂立指引如何估算收集垃圾數量，康文署亦未有監察和調查數據不正常，例如南灣泳灘2018年7月至2019年6月的沿岸垃圾量約2萬公斤，之後12個月卻為零。

審計報告特別提到今年7月的「豬蹄事件」，稱當時傳媒報道指東莞虎門有泳灘發現大量豬蹄，其後屯門及荃灣區泳灘亦發現豬蹄，但環保署認為豬蹄不符海上垃圾的概括分類，即塑膠、金屬、玻璃等，不屬可啟動相關部門應對境內發現大量海漂垃圾指引的情况。

審計署認為，豬蹄事件可導致大量海上垃圾湧現，環保署需要即時採取跟進行動或通報，並與內地當局探討日後是否可就出現類似事件通報本港環保署。

（審計報告）