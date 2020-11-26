強制驗樓進度慢 完成需20年

2014驗2000幢 本年剩600

根據計劃，屋宇署每10年向樓齡30年或以上私人樓宇業主發出法定通知，規定業主為樓宇的公用部分、外牆及伸出物等進行訂明檢驗或修葺。審計署指出，截至今年4月，屋宇署共發出超過8.2萬份法定通知，涉及逾5300幢樓宇。

審計署提到，為發出法定通知而揀選樓宇的目標數目由2014年2000幢減至去年400幢，今年才稍回升至600幢。若以今年目標數目，估計需20年才能向現時仍未被揀選的1.2萬幢發出法定通知，尚未計及2020至22年每年分別再會有500至600幢樓宇被涵蓋在計劃。

逾半法定通知逾3年未修葺

根據屋宇署指引，該署應該在法定通知指定期限屆滿後1個月內，向不遵從的業主發警告信，惟審計署發現，截至今年4月有逾2.4萬份法定通知不獲遵從，佔全數已到期的通知約四成，當中逾半更超過3至6.5年仍不獲遵從，屋宇署僅向72%業主發出警告信；未發警告信的近七千份法定通知中，幾乎全部超過1個月的發信目標期限。

（審計報告）