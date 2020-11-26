審計署：近5年旅發局部分活動遊客持續減 美酒節宣傳費增六成 認知度反跌

龍舟節認知3年跌半

電競節旅客參與低於一成

「活動認知度」和「旅客參與比例」是用作評估大型活動工作成效的其中兩項指標，審計署列出多個大型活動相關數據，除「香港美酒佳餚巡禮」近年的支出與認知度不成正比外，「香港龍舟嘉年華」的活動認知度亦由2015/16年度的75%跌至2018/19年度的37%。部分大型活動的旅客參與比例偏低，「香港電競音樂節」兩個年度的旅客參與比例只有9%及7%。

批高開支無機制評估效益

報告指出，旅發局於2018/19年度用於舉辦大型活動及其市場推廣和宣傳工作開支總額為2.89億元，認為開支龐大，卻未有設立評估機制以了解活動可帶來的經濟效益等，建議旅發局研究是否適宜採用新的業績指標。

局方：部分活動海外參加升

旅發局回應稱，部分大型活動的海外參加者持續上升，如香港美酒佳餚巡禮2015至18年間升逾60%。至於其2018/19年度的推廣宣傳開支比前一年增59%，主因乃當年是活動10周年，舉辦規模較大，但贊助或門票等收入亦有因此上升。局方正檢討香港的旅遊定位及整體推廣策略，包括如何更好利用大型活動宣傳香港。

審計報告亦提到旅發局去年12月31日舉行的「2020香港除夕倒數大抽獎」，活動網站啟動後發生連串問題，包括參加者無法登入網站等。審計署指出，旅發局籌辦大抽獎的時間十分緊迫，前後不足一個月，認為局方應汲取經驗，避免日後重蹈覆轍。局方委聘的顧問今年5月完成大抽獎活動檢討，提出13項建議，並於9月回覆審計署指出，暫無計劃短期內再辦網上抽獎活動，日後舉辦相關活動時會採納檢討報告建議。

內地推廣超預算 促檢討

審計署另指出，旅發局把市場推廣開支集中投放於4個市場範疇的20個主要客源，署方分析5個年度的開支後，發現投放於內地市場的開支為30.1%，超出工作計劃25%的預算分配率，又指出即使內地市場已佔整體訪港旅客人次逾七成，局方仍增加有關開支，由2014/15年後的3900萬元增至2018/19年後的6580萬元，增幅達68.7%。

審計署認為旅發局應檢討資源策略，妥善調配市場推廣資源。

明報記者

（審計報告）