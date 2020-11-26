被指獨囚黃之鋒因「腹有異物」 懲教：不評論個案

黃fb：禁「放風」

囚室全日亮燈難眠

懲教署稱不評論個別個案。署方又稱，為防止違禁品流入懲教院所，會對所有新收納在囚者作保安檢查，包括X光身體掃描。若發現懷疑個案，會根據現行法例啟動保安機制，隔離相關者作淨化程序。

黃之鋒facebook專頁管理員發文稱，懲教表示檢查程序約需3至5天，至完成前黃仍需單獨囚禁。帖文引述黃稱，單獨囚禁期間不能「放風」，即除了探訪外，其餘時間需待在囚室，而囚室24小時亮燈，難以入睡。帖文引述黃表示他會努力熬過，希望大家同時關注所有「手足」及「12港人」情况。

黃之鋒、前香港眾志主席林朗彥及成員周庭，涉去年6月21日包圍灣仔警察總部，被控煽惑他人參與未經批准集結等3罪。繼周庭早前認罪，黃及林亦承認部分控罪，3人還押至下周三（12月2日）判刑，其中黃及林還押於荔枝角收押所。