餐後「心情好」 提出送于10%投資分成 周星馳：贈女友「心意」無關聘約

稱于喜歡打理公司 「唔會逼佢」

周星馳作供時承認1997年與于文鳳拍拖後，于文鳳約於2000年開始幫他打理電影公司及私人事務。他被問到這是否基於于的能力及忠誠，他答：「主要原因係佢自己喜歡，如果佢唔喜歡，我係唔會逼佢。」

至於于文鳳的能力，周說她當年在電影及房地產均無經驗，「因為佢願意學習，同埋佢係我女朋友，我亦想佢學到嘢，同埋佢都勤力嘅」，故接受她協助。對於于早前在庭上說會訓練周的英語、兩人時常說英語，周承認于有訓練他，但稱「99.9%都係同佢講中文」。

稱薪金經雙方同意

沒要求于辭原職

于文鳳一方指出，當周2002年4月用公司名義，以月薪2萬元聘請于處理業務時，周知道並着于辭去本身正職。周否認，稱不知她辭職前的月薪，雖認同2萬元數額「基本」，卻強調數額「一定係雙方同意」，否認當時已與于協議分享投資利潤，堅稱2萬元月薪與分成協議無關。

關於分成協議，周憶述，2002年某夜，他在山頂大宅與于共晉晚餐後感「心情好」，「我哋坐喺露台，見到全香港好多高樓大廈，講起物業，我講咗我嘅投資計劃，佢好贊同，亦都講到分成，喺投資物業方面畀佢一成分成」。被問到為何突然「心情好」，周答因為當時樓價低，覺得有投資機會，「于小姐亦好支持我嘅想法」。周承認分成10%是他主動提議，屬「一個心意」、「禮物」，又說「因為佢係我女朋友，所以（10%）係一個好大嘅百分比」。

曾否擔心于為錢作伴 周：當時冇

于一方遂問，周有否覺得用金錢作禮物送贈女友「好奇怪」，周說「唔奇怪呀」，說自己甚少買禮物給于，于亦不喜歡珠寶和花等。被問到曾否擔心于跟他一起只是為錢，周說「當時我冇」。

周又透露，于跟周家成員關係「有好有唔好」，跟周母關係「麻麻哋」，其他成員就「OK」。他說，2002年于每星期約前往周家一兩日，又會寫卡給他，內容「提及好多嘢」，包括要求收禮物，但強調此要求「唔多」。周承認母親或特別在意于提出此要求。

庭上又透露部分製片人與周公司的電郵，顯示有外國製片商曾有意開拍《功夫2》，由於周想獨攬版權，電郵中指美國製片商「哥倫比亞影業」無可能妥協。周星馳今日繼續作供。

【案件編號：HCA 1584/12、1243/17】