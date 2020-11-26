消防：敷料放梓樂頭全是血 找不到流血位

官預告再有市民證人主動作供 曾停車場奔跑

根據停車場閉路電視片段，該名戴白色帽的男子從停車場3樓跑下2樓高層後，另有一名深色上衣少年由同一位置跑向消防員求救。死者家屬一方昨向駐守寶林消防局的消防員岑嶺峯盤問，問他有否見過白帽少年，他回應沒印象。

岑嶺峯供稱，他與隊目鄧智恒去年11月4日凌晨前往停車場3樓了解有否發生火警，兩人分開兩邊查看，沿途無發現火警迹象。研訊主任向他發問時，特別提到3樓泊車位附近的矮石牆，即傷者墮樓對上一層的位置，他表示該處沒有異樣，亦沒有聽到任何聲音。他稱自己一度「有少少迷路」，及後會合消防隊長詹德鵬及總隊目鄭樹榮，並在一名男子帶路下前往2樓協助救治傷者。

岑形容到場後發現傷者頭頂及頭髮「好多血」，因他們原打算處理火警，故沒帶急救用品，後來獲自稱義務急救員的人提供敷料，隨即用來為傷者止血。他說將敷料放傷者頭上時，「一擺係頭就全部都係血」，他亦從旁協助傷者固定頭部，以免傷者頸椎受傷。

有穿「Press」衣者說傷者讀科大

消防隊目鄧智恒供稱，他巡查停車場3樓近尚德商場一帶時，發現有消防「撳手掣」的玻璃被打破，旁邊消防喉轆被人拉出10多米，由於現場沒火警迹象，他相信有人拉喉不是為救火。及後，他從對講機得悉同僚在2樓發現傷者，遂到場協助。

鄧說，初步發現傷者頭及口鼻有血，仍有呼吸，手腳「無意識地移動，有啲抽搐」，之後其他消防員陸續到場支援，直至救護員抵埗將傷者送院。他稱救治傷者其間，現場有穿「Press」反光衣的人提及傷者就讀香港科技大學，又說要通知校方。

曾認錯救護員是另一批 消防：隨即致電確認

時任寶琳消防局消防隊長詹德鵬供稱，他收到下屬通知發現傷者後，便在當日凌晨1時09分致電消防控制中心，要求調派救護車，中心職員說已派出救護車A344。詹承認曾指示救護車A344停泊在唐明街，故覺得由廣新閣走來的救護員是另一批，但他隨即在1時27分致電A344的主管，對方確認自己在廣新閣，詹形容是「一個誤會」。研訊今續。

【案件編號：CCDI932/19】

（死因研訊第8天）

（反修例風暴）