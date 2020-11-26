內地婦檢疫期確診 防護中心列本地相關

同住女子亦染疫 張竹君：或是病源

該名44歲女子11月8日經深圳灣抵港，檢疫期至22日，同日發病，報稱檢疫期無外出；同住的52歲無業女子不是檢疫者、有外出，她在檢疫婦發病的同日發病。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，深圳近日沒有本地個案，估計52歲女子傳染給檢疫婦的可能性較大，詳情待查。

現時從內地抵港者可家居檢疫，除非從高危地區抵港，其餘抵港者不用強制留樣本檢測。政府過去多次強調，沒有從內地抵港檢疫者確診，但事實上，近月最少已有5名從內地抵港檢疫或免檢疫者確診，但政府沒將他們列為輸入個案，例如近日確診的歌舞群組34歲男子（第5666宗），被列為本地相關個案，較早前住中聯辦宿舍、曾到深圳的44歲免檢疫男子（第5321宗）被列為本地個案；第三波疫情爆發時，最少有兩名免檢疫的貨車司機確診（第2576及3279宗）分別被列為本地個案及本地相關個案。

近月最少5內地抵港確診 政府沒列輸入

呼吸系統專科醫生梁子超說，新冠疫症病徵不明顯，也可能無病徵，未必是先發病者感染後發病者，難以判斷昨日確診的44歲女子和52歲女子誰是病源。他認為現時內地疫情風險較低，可要求從內地抵港者留樣本，但成本效益可能較低。

（疫情第四波）