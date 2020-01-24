歌舞群組250宗 波及診所院舍學校 港昨增85確診16源頭不明 張竹君：恐幾何級上升

婦產科醫生病發仍應診 曾訪尖沙嘴舞場

歌舞群組持續擴大，昨增63宗，累計250人確診。75歲婦產科專科醫生劉黃色鳳染疫，她在仁安醫院分科診所（馬鞍山）及旺角中心仲堅醫療中心應診，本周一（23日）病發，同日求醫。根據仲堅醫療中心職員及仁安醫院發言人回應，該醫生於病發翌日（24日）早上到仲堅應診，下午4時半至6時半則到仁安馬鞍山診所看診，至當晚確診。仲堅職員指醫生於17日及19日曾到訪歌舞場所，據衛生署資料，她曾到尖沙嘴「百樂會懷舊歌舞」。

劉黃色鳳診症時及診所職員均穿戴保護衣、面罩及口罩，沒有病人及職員列密切接觸者。仲堅會聯絡21至24日到訪的病人接受病毒測試，停業至30日重開。仁安會為24日求診病人提供免費檢測，並已消毒診所。該醫生的一名密切接觸者就讀滬江維多利亞學校，該校會停課等待檢測結果。

昨有逾60宗初步確診，當中一名土瓜灣兆景安老院女文職涉歌舞群組，她沒有病徵，23日接受社署特定群組檢測並驗出陽性，她沒有接觸院舍長者，同日檢測的30多名員工及20多名長者均呈陰性。張竹君指會為院舍安排另一次檢測。

中學拉丁舞導師初確 6日內檢測「陰轉陽」

上水香港道教聯合會鄧顯紀念中學前日發家長信，指一名拉丁舞導師初步確診。校長黃信德回覆表示，該導師曾於18日檢測並呈陰性，23日再檢測則陽性。他說疫情下難做劇烈運動，故新聘請導師教授簡單舞步，本月20日曾教授約60名中三及中六級女生，眾人有戴口罩，3班學生將停面授課14天，其他班別後日復課。衛生署昨晚更新資料，一名25歲男20日曾到鄧顯，18日或之前到訪灣仔More Dance Fame，涉歌舞群組。

昨新增一名85歲女患者情况嚴重，是歌舞群組最年長患者。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，歌舞群組約有一半人60歲以上，不知有否長期病，擔心有併發症及陸續有死亡個案。

張竹君表示，至昨日有超過5000名曾到訪相關跳舞場所的人到社區檢測中心接受強制檢測，昨日公布的跳舞群組個案當中，有25宗經由社區檢測中心找到。對於疫情走勢，她說病毒傳染性高，近期好像傳播得特別快，如果持續，恐會幾何級上升，甚至一傳十、十傳百，呼籲市民留家避免大型傳播，否則「我都想像不到情况」。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，現階段可先呼籲曾到相關跳舞場所的市民自我觀察14日，有不適盡快求診；若首次檢測距離最後接觸史時間短，建議5日後再檢測。

康署停室內舞蹈租場 海洋公園今明關閉

康文署原本沒停止轄下場地作歌舞用途，包括有確診者到訪的北區大會堂及沙田大會堂。署方昨表示，暫停接受及處理租訂室內設施作舞蹈活動的申請，演出前綵排除外。此外，歌舞群組55歲女患者曾於19日到過海洋公園，公園今明兩日關閉。

明報記者

（疫情第四波）

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