【Emily】同林鄭見記者 陳肇始齋企45分鐘 記者點名問點睇坊間批評 林鄭搶答

坊間批評講派5000唔清唔楚

林鄭：佢太好人 盡量答問題

噚日記者問陳肇始點睇坊間批評佢講5000蚊安排唔清唔楚，林鄭即為陳護航，「如果你話陳肇始要澄清，就係佢太好人，盡量回答你哋問題」，又話陳未必完全掌握另一個局砌緊嘅內容。

陳肇始周日話津貼係為「鼓勵市民檢測」，但羅致光前日澄清「唔係鼓勵市民做（病毒）測試」，好似前後矛盾。林鄭噚日話，無論如何都無偏離初心，就係幫「手停口停」嘅基層。

「獻計者」黃國健彈食衛局公關差

未公布計劃框架前，政府專家顧問都開口話唔應該所有確診者都派津貼，早前自爆係獻計者嘅工聯會黃國健噚日上電台話，可能撞啱出現歌舞群組，令人產生聯想，話當局推出第一個特定群組強制檢測時應一併公布津貼安排，仲反問食衛局有冇傳媒公關技巧，「如果有就功夫認真麻麻喇！」