【Emily】同林鄭見記者 陳肇始齋企45分鐘 記者點名問點睇坊間批評 林鄭搶答

【明報專訊】政府向新冠病毒確診者派5000元津貼，食衛局長陳肇始上周五記者會透露政府會派錢，但無提詳情；周日（22日）透露津貼額係5000元，但亦無其他政策內容例如受惠對象等，結果引嚟大量質疑。直到勞福局長羅致光前日公布措施框架，大家先清楚啲。陳肇始同特首林鄭月娥噚日喺行會會議前見記者，全程近45分鐘，陳局長齋企，無講過一句嘢，連記者點名提問，林鄭都搶住代答。
坊間批評講派5000唔清唔楚
林鄭：佢太好人 盡量答問題
噚日記者問陳肇始點睇坊間批評佢講5000蚊安排唔清唔楚，林鄭即為陳護航，「如果你話陳肇始要澄清，就係佢太好人，盡量回答你哋問題」，又話陳未必完全掌握另一個局砌緊嘅內容。
陳肇始周日話津貼係為「鼓勵市民檢測」，但羅致光前日澄清「唔係鼓勵市民做（病毒）測試」，好似前後矛盾。林鄭噚日話，無論如何都無偏離初心，就係幫「手停口停」嘅基層。
「獻計者」黃國健彈食衛局公關差
未公布計劃框架前，政府專家顧問都開口話唔應該所有確診者都派津貼，早前自爆係獻計者嘅工聯會黃國健噚日上電台話，可能撞啱出現歌舞群組，令人產生聯想，話當局推出第一個特定群組強制檢測時應一併公布津貼安排，仲反問食衛局有冇傳媒公關技巧，「如果有就功夫認真麻麻喇！」