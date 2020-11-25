巴士情殺案被告：同佢一齊如中六合彩

疑患強迫症 未理會醫生轉介精神科

報稱土木工程師的吳欣鍵（現年25歲）被控2017年9月16日謀殺李倩姮（終年20歲）。被告選擇出庭自辯，並以基督教形式宣誓。他供稱，初中曾因「講鹹濕嘢」遭全級同學恥笑；升讀大學參加迎新營曾玩頭撞西瓜遊戲，事後不時嘔吐和頭痛，求醫後發現蛛網膜出現囊腫。被告又稱，曾應朋友建議嫖妓數次，但安全套曾脫落，當時擔心感染愛滋病，此後會定期驗血和消毒衣物。他說，有醫生懷疑他患強迫症，曾撰寫轉介信至精神科，但他認為「好人好姐點解要睇精神科」，故未有求診。

「唔靚仔」憂被拋棄 多方追蹤死者位置

被告稱，過往透過微信、網絡和做義工等方式結識4名女友，當中包括死者，形容自己曾致電、接送上下班等確認其他前度行蹤，「覺得自己又唔靚仔，又冇錢，驚佢唔要我」。被告曾以Snapchat、Find My Friends等程式追蹤死者位置，亦會待死者與朋友外出歸家時，在對方住所樓下等待，「睇下有冇男人送佢返屋企」。他形容自己曾打算與死者結婚，但擔心死者居於私樓，而他居於公屋的差異，令死者父母看不起他，又形容死者「生得好睇」而不欲對方參加迎新營，「驚佢唔要我」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC329/18】