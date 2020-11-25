10元8個賣口罩 區議員遭投訴議辦謀利

梁晃維質疑建制派有系統投訴

過往不少區議員均會為市民拍攝證件照，不過，中西區區議員梁晃維早前被公眾投訴，指他在議辦拍攝證件照、索價10元8張，質疑是商業行為、「以公帑謀私利」。梁晃維稱，其後回覆指活動屬非牟利，至今「暫時冇事」；他質疑建制派系統性投訴，稱同區亦有區議員被投訴，指無開辦事處、派口罩無提及區議會出資等。

公民黨沙田區議員麥梓健今年2月在該黨採購口罩後，以10元8個口罩價錢售予當區居民，被投訴以議辦作商業用途，又稱他售賣口罩有收取行政費。麥梓健向本報稱感「一頭霧水」、「10元8個（口罩）都指我收取行政費？」他其後回信沙田區議會秘書處，稱本港年初爆發疫情，多名居民求助稱未能購買口罩，其後他以「成本價」發售口罩，並無收取任何行政費或利潤。麥梓健稱，回信後民政處再未回覆。

民政總署：議辦不得謀利 不合規開支不發還

民政事務總署回覆本報稱，區議員需確保辦事處是用於執行區議會職務，不得在內進行商業或牟利活動，各區議會秘書處會按《酬津指引》仔細審批所有發還款項的申請，如未能符合規定，有關開支將不獲發還。本報亦曾問及今年有無區議員申請營運開支償還款額但因遭投訴而未能申請，以及涉款多少，總署亦稱無備存有關資料。

明報記者 邱榕瀅