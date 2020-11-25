上海仔20萬元保釋 喜來登隔離

已扣留46小時 須檢疫12天

傍晚7時05分，上海仔郭永鴻由律師陪同下由機場警署步出，他頭戴黑色闊邊帽，身穿黑色外衣、黑褲，架着橙色「烏蠅眼鏡」，戴白色口罩，拉一個名牌LV行李箱，慢慢步向並登上一部七人車，其間未有回應記者提問。七人車其後駛往尖沙嘴喜來登酒店，由於上海仔從外地回來，根據衛生署規定，需要接受14天強制檢疫。他在警署被扣留將近兩日時間，故需在酒店內繼續餘下12天強制檢疫。公開資料顯示，該七人車由一間雪糕店的控股公司持有，上海仔女兒曾任其股東，有關股份去年已轉手他人。

警方表示，周日晚上約9時在機場拘捕一名62歲郭姓男子，涉嫌刑事誹謗、串謀傷人及串謀刑事毁壞。該名被捕男子已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。據了解，上海仔所涉控罪發生在2016、18及19年，警方暫未掌握足夠證據起訴，同時需要徵詢律政司意見，上海仔獲准以20萬元保釋。

據悉，上海仔向警方自稱曾於歐洲感染新型冠狀病毒，雖已復元，但因歐洲疫情嚴重，擔心再次染疫，故周日經迪拜及泰國曼谷乘飛機回港，於機場進行新冠病毒檢測後，辦理入境手續時遭截停。

警方昨晚展開「犁庭掃穴」行動，搜查全港多個酒吧、夜總會及娛樂場所，部分與上海仔有關。一批機動部隊警員連同西九龍反黑組探員及警犬昨晚進入九龍青山道大三元麻雀娛樂公司查牌，並帶走一名黑布蒙頭男子。

2017年11月，警方毒品調查科財富調查組人員突擊搜查南區淺水灣道3號一單位，拘捕一名涉嫌洗黑錢的郭姓男子。初步調查相信他於2007年1月至2012年7月期間，透過4個本地銀行戶口清洗黑錢，涉款逾1億元。2016年7月，上海仔涉串謀刑恐、傷人及勒索，由泰國返港時被捕。