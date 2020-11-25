張祺忠殺妻案結案陳辭 控方：源於金錢爭拗 辯方：受挑釁失常

被告張祺忠（56歲）否認於2018年8月17日謀殺妻子陳慧文（終年53歲）。他同時承認一項誤殺罪，但不被控方接納。

控方向陪審團表示，被告案發後沒檢查死者的脈搏和呼吸，亦沒嘗試剪掉電線，質疑被告當時不止希望死者安靜，而是想殺害死者。雖然被告案發時患抑鬱症不受爭議，但當中的嚴重程度不足以令其精神狀態出現異常而殺人。

控方指靠你揸兜說法不合理

就被告供稱死者曾斥「靠你揸兜」，控方形容說法不合理，被告亦心知肚明，認為被告的自尊心根本不會受損。控方又形容，殺害養育兩名子女的母親並非易事，死者案發前亦只是重複過往的行為，質疑被告作為家中經濟支柱，以及是受人尊敬的教授，會否因被激怒而殺害死者。

辯方則表示，雖然死者為人難以相處和要求多多，但她絕對值得尊重，亦不值得被殺，但要求陪審團思考，假如被告故意和殘忍地殺害死者，他會否正值姨仔留宿家中的時間殺害對方，認為他當時受妻子挑釁，或精神失常的狀態下犯案。案件今續。

【案件編號：HCCC292/19】