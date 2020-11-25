張祺忠殺妻案結案陳辭 控方：源於金錢爭拗 辯方：受挑釁失常

【明報專訊】香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉在港大宿舍偉倫堂用電線勒斃妻子一案，昨在高等法院續審，並由控辯雙方結案陳辭。控方認為，張祺忠殺妻源於金錢爭拗；辯方則表示，張當時受妻子挑釁，或精神失常的狀態下誤殺對方。
被告張祺忠（56歲）否認於2018年8月17日謀殺妻子陳慧文（終年53歲）。他同時承認一項誤殺罪，但不被控方接納。
控方向陪審團表示，被告案發後沒檢查死者的脈搏和呼吸，亦沒嘗試剪掉電線，質疑被告當時不止希望死者安靜，而是想殺害死者。雖然被告案發時患抑鬱症不受爭議，但當中的嚴重程度不足以令其精神狀態出現異常而殺人。
控方指靠你揸兜說法不合理
就被告供稱死者曾斥「靠你揸兜」，控方形容說法不合理，被告亦心知肚明，認為被告的自尊心根本不會受損。控方又形容，殺害養育兩名子女的母親並非易事，死者案發前亦只是重複過往的行為，質疑被告作為家中經濟支柱，以及是受人尊敬的教授，會否因被激怒而殺害死者。
辯方則表示，雖然死者為人難以相處和要求多多，但她絕對值得尊重，亦不值得被殺，但要求陪審團思考，假如被告故意和殘忍地殺害死者，他會否正值姨仔留宿家中的時間殺害對方，認為他當時受妻子挑釁，或精神失常的狀態下犯案。案件今續。