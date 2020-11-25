友人引述周星馳：會分一成bonus畀于文鳳

胡亮明庭外說，「我同兩邊都係好朋友」，又稱曾勸說周于兩人庭外和解，但不得要領，透露兩人現在「大纜都扯唔埋」，他本人感到非常惋惜。

合作發展天比高 稱周重私隱 不想人睇樓

胡亮明庭上供稱，2004年與周星馳投得「天比高」地皮，菱電公司以聯營方式營運項目，而胡亮明則為項目經理。胡表示，項目發展後，周獲優先權選擇了12號屋，但稱周星馳並非經常居於該屋，故認為他並非自住。

胡又稱，12號屋落成後獲建築大獎，形容項目「名利雙收」。胡稱「想喺朋友面前威吓」，故曾邀請多人前住12號屋與周派對及飯局，每次起碼14人。

胡又表示，2007年曾有意將整個「天比高」項目售予恒基兆業，惟此念頭未有與周星馳商討。不過，胡亮明承認曾建議周星馳出售物業，但周為人着重私隱，不想買家「睇樓」，最終只在胡安排下曾兩次允許他人「睇樓」。

胡稱曾勸付分手費 周星馳今出庭作供

至於周于兩人協議，胡表示曾聽見周星馳說「于小姐幫過我嘅項目，賺咗錢嘅，我會分一成bonus畀佢」。胡並指出，得悉于周兩人分手後曾向周星馳說，于文鳳將「最好嗰10年青春」給了周，認為周要付「分手費」。案件今續，周星馳將出庭作供。

【案件編號：HCA 1584/12、1243/17】