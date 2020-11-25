喊口號控煽動分裂 二代美國隊長還押明年2月訊

報稱無業的被告馬俊文（30歲）步入被告欄前，大叫「民主果實係用血同汗灌溉番嚟！」控方申請押後案件，以待警方翻看閉路電視片段，以及檢驗被告5部手機的內容等，其間反對被告保釋。辯方資深大律師夏博義提出保釋申請，蘇官聽畢陳辭後拒絕，下令被告還押看管。

庭上喊民主要「血汗灌溉」

控罪指稱，今年8月15日至11月22日期間，被告在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港的法律地位。

涉喊「光時」港獨口號

控罪橫跨3個月19場合

據了解，控方指稱被告在中區警署外、將軍澳PopCorn商場等地，高叫「光復香港，時代革命」、「香港獨立」、「香港人建國」及「民族自強」等口號，被指提倡港獨。被告接受網媒訪問時，涉呼籲市民在特定日子聚集。本案控罪橫跨逾3個月，涉及19個場合。

警方回覆本報查詢表示，截至本周一（23日）共有32人（包括24男8女）因涉嫌參與危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。

翻查資料，連同本案被告在內，至今共3人涉違反《港區國安法》被起訴，全部還押候審。23歲男子唐英傑涉於今年7月1日駕駛電單車撞向警員，被起訴煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪；學生動源前召集人鍾翰林被指在社交平台宣揚港獨，被控分裂國家罪。

【案件編號：WKCC4076/20】

（港區國安法）