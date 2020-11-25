禁蒙面終極上訴 泛民：緊急法如核能

案件由首席法官馬道立、常任法官李義、霍兆剛、張舉能，及非常任法官賀輔明勳爵審理。代表民主派的資深大律師李志喜質疑《緊急法》的合憲性，表示法例賦予政府的權力全無約束，政府可用以叫停保釋、人身保護令，甚至制定刑責為終身監禁的罪行等，形容《緊急法》為「導彈發射器」，有着「無窮無盡的核能」，可在任何情况發射「導彈」規例。

李志喜引防疫例禁堂食

批評緊急法缺民意

李續說《緊急法》除沒清晰定義何為「危害公安的情况」，按其訂立的規例亦可即時生效及不設限期，令市民易誤墮法網；政府按《緊急法》制定條例的過程亦黑箱作業，繞過立法機關，忽略公眾意見，實行規例時引來實質問題，更以政府早前引用《預防及控制疾病條例》臨時禁止堂食時，令地盤工須買外賣冒雨隨街進餐為例。

陳文敏：四分三集會和平

馬道立：四分一涉暴力數字高

另一代表民主派的名譽資深大律師陳文敏就《禁蒙面法》陳辭時表示，法例一刀切禁止市民在未經批准但和平的集會蒙面，剝奪了大眾珍惜的言論自由、集會自由及個人私隱。

陳文敏又稱，去年6月至10月，有103場獲警方發出不反對通知書的合法集會，當中只有28個集會演變成非法集結。馬官聞畢即反問，有超過四分之一集會最終牽涉暴力，「這（數字）很高，不是嗎？」陳回應，反過來看，是有超過四分之三 的人保持和平，過去9個月亦已無大型衝突。馬官再追問立法後情况，陳說中大及理大一役已是最後數次屬大型衝突。

余若海：民主派自定標準稱違憲

代表政府的資深大律師余若海表示，《緊急法》自1922年起經歷了兩次司法覆核，均獲得裁定合憲，回歸後亦獲得保留，質疑民主派一方將法例的歷史拋諸服後，自行制定「不存於《基本法》」的標準來指稱法例違憲。余陳辭未完，聆訊今續。

【案件編號：FACV6-9/20】

（反修例風暴）