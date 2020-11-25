社工阻食環「清牆」脫罪 官斥濫告司法蒙污

律政司：嚴按檢控守則行事

呂智恆（38歲）原被票控去年11月23日在粉嶺港鐵站的天橋上，阻礙食環署一級督察麥慶安執行公務。對於陳官的裁決，食環署表示會研究判辭，以適當跟進。律政司則稱，會檢視裁判官的判決理據和主控官報告，然後決定是否要跟進，又重申檢控人員均嚴格按照法律和《檢控守則》下的指引謹慎行事，並以獨立、專業、公平公正的態度嚴格依法處理相關檢控工作。

事主不出事委任證瞞身分

官稱設圈套不可信

陳官裁決表示，事主麥慶安作供時聲稱已當時交代身分及行動詳情，但片段顯示被告多次追問麥的身分，麥拒絕作答，只回應自己姓麥，又一直走來走去迴避被告，直言事主作供不可信。

陳官稱，麥慶安當時身穿便服，必須表明身分及出示委任證，但他沒這樣做，顯然是故意隱瞞公職人員身分，誤導被告他只是食環署外判人員。麥慶安供稱他當時有怯意，憂遭人「起底」，陳官認為在當時的社會環境，他有這樣憂慮可以理解，但也不能假冒是外判人員。

斥控方依賴不光彩證據

陳官表示，被告對事實的誤解，已成為合理的抗辯理由，加上案發時清理行動仍未開始，被告的行為不構成阻礙，裁定他罪脫。

陳官批評，麥慶安的行為嚴重不恰當，但控方卻依賴其證供，直斥控方「依賴啲咁唔光彩嘅證據將被告定罪，是濫用司法程序，令司法蒙上污點」，強調辯方有權申請永久終止聆訊。

【案件編號：FLS2398/20】

（反修例風暴）