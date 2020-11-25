消防：梓樂手腳一度「𨅝吓𨅝吓」移動 眼半張沒意識 稱檢查未見明顯傷口骨折

駐守寶琳消防局消防隊目黎偉傑昨供稱，去年11月4日凌晨零時43分，消防局控制中心通報尚德停車場A有懷疑火警，他跟4名消防員乘坐「細搶（細搶救車）」出車，零時53分到達寶康路近廣明苑，帶着呼吸輔助器及防毒面具徒步到涉案停車場。

黎續說，他會合另一消防小隊後，按姓詹的總指揮隊長指示，與駐守同一消防局的隊員黃康杰一同巡查2樓，其他隊員則巡查其他地方。黎表示其間見有市民急步行，亦聞到催淚彈味，但他沒感不適。當他們沿斜坡到2樓時，一名穿深色上衣男子由3樓跑下來，大叫「有人跌咗落樓呀」；黎問「發生咩事」、「喺邊」，該男子帶他們到傷者處。

到場時見傷者口罩有呼吸起伏

黎隨即走回2樓，在車位矮牆後發現一名男傷者伏地，傷者身邊無人。黎向傷者問道：「先生，你叫咩名？發生咩事？」傷者沒回應。

黎偉傑稱，當時傷者戴着的口罩有呼吸造成的起伏，面部及頭部附近地下有血漬。黎指示同事黃康杰先照顧傷者，他以無線電上報總指揮隊長發現傷者，現場需要一輛救護車。

稱沒急救用品

請市民找義務急救借物資

黎表示，由於當時只接報處理火警，沒有帶「細搶」的急救用品到停車場，身上僅得手術手套，故請市民找義務急救員借物資。有「先遣急救員」資格的黎偉傑，可在未有救護員前提供初步治理，他先為傷者做較仔細的檢查，沒發現頭部、頸椎、身軀等有明顯傷口、骨折等創傷，「盆骨穩定」。

他在庭上又形容，他們一邊檢查時，傷者手腳一度「𨅝下𨅝下」，令身體移動到貼近石牆，消防員在他移動時保護其頭部及身體。而傷者當時眼睛半張，但眼神迷茫，黎認為傷者沒有意識。黎又表示，其後在場消防員及義務急救員嘗試取傷者維生指數，其心跳不穩，約1分鐘40至60下，血含氧量百分之90多，屬偏低水平。

曾有防暴經過 沒留意警員說話

及後黎突然聽到嘈吵聲，一批防暴警在行車路經過，黎抬頭表示「我哋救緊人」後繼續處理傷者，沒留意警員有否說話及何時離開該處。

同駐守寶琳消防局的消防員黃康杰供稱，發現傷者時看見對方的黑口罩內有很多血，擔心阻礙呼吸，所以替傷者移開口罩。他形容傷者整個口罩滲透血漿，「見到濕晒」；又稱協助黎偉傑檢查傷者時，沒見到任何表面傷口或瘀傷，「只是眼耳口鼻有血」。研訊今續。

【案件編號：CCDI932/19】

明報記者

（反修例風暴）