重啟未補價單位放租計劃 不設期限 房協：善用資源

房協去年推出經優化的「出租計劃」後，容許房協及房委會轄下資助出售單位的合資格業主，將未補價的單位或睡房，出租予正輪候公屋的合資格者，作為「暫租住屋」。房協表示，截至今年11月20日，「出租計劃」共收到453宗業主及506宗租客申請，發出371張「業主證書」及255張「租客證書」，至今暫時錄得46宗租務成交個案。

房協物業發展及市場事務總監楊嘉康表示，計劃目的是善用現有房屋資源，為有需要市民提供過渡住屋，協助他們改善生活環境；計劃優化後市民反應理想，今次重啟租戶申請，期望可讓更多合資格者受惠。

根據「出租計劃」，合資格申請的租戶，需要是輪候公屋3年或以上的家庭申請者，或輪候公屋6年的一人申請者；而且在港並無擁有住宅物業，以及未曾獲房委會或房協編配公屋單位。

另外，市建局「首置上車盤」項目位於土瓜灣馬頭圍道的「煥然懿居」，43個貨尾單位本周一晚截止申請。市建局昨表示，經點算後共收到超過4906份申請表，超額申請113倍，又稱自本月10日接受申請以來，約410名市民參觀現樓示範單位，並收到逾1320個查詢。

市建局稱，申請期結束後，示範單位將繼續開放至下月21日，讓已交申請者參觀；局方已委託房協負責資格審核程序，並將於下月內進行電腦隨機排序，以定出申請者選購單位的優先次序。