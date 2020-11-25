英報告批京違《聯合聲明》 駐港公署：DQ合憲合理

藍韜文在報告指出，英方開始初步探討，在什麼情况下不讓英國法官擔任香港終審法院的非常任法官，又稱北京在5個月內兩度實質違反中英聯合聲明，包括實施港區國安法和罷免4名立法會議員；又稱港區國安法正收窄港人可行使的基本權利和自由。

報告批押後選舉 港府：雙重標準 令人失笑

特區政府昨凌晨3時半發文，強烈反對英國發表的《報告》，指其對香港近期事態發展作以偏概全的攻擊及毫無根據的指摘。針對《報告》批評港府押後立法會選舉一年，特區政府形容「實在令人不禁為英國政府的雙重標準而失笑」，指英國亦押後原定今年5月舉行的英格蘭地方選舉一年；又表示政府按法律取消個別人士的資格，與言論自由或民主進程毫不相干。

外交部駐港公署發言人昨以「醒醒吧，別再做干預香港事務的殖民舊夢了！」為題發文，表示對《報告》強烈憤慨和堅決反對，稱《中英聯合聲明》涉及英方的條款已完成，英方卻對香港事務指手劃腳，「完全是逆歷史潮流而動」。