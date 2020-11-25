落戶灣區尋對口發展 5研發機構大致歡迎

應科院曾獲邀參與制訂電子技術路線圖

ASTRI發言人表示，2008年已在深圳設立全資附屬公司，去年ASTRI行政總裁周憲本曾赴北京與當地重要科研機構探索各種應用技術領域，並就於大灣區的合作交換意見。2018年，應科院獲邀參與制訂香港與內地首個「第三代半導體電力電子技術路線圖」，將積極把握與內地業界交流及在內地推廣本地科研成果的機會。

生產力局發言人表示，已於深圳及東莞設立辦公室，轄下的汽車科技研發中心可用以促進本地企業及研發機構與內地業界接觸機會，助本地業界打入內地市場。

LSCM發言人表示，已伙拍珠海電子口岸、貿易及物流企業，建立貿易服務支援平台，未來會繼續大灣區機構保持緊密聯繫。

HKRITA及NAMI發言人說，會積極探討開拓大灣區的可行性，透過研討會、展覽會、技術展示等擴大合作網絡，了解當地市場。