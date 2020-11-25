團結基金倡港大學科研闖灣區 與9市互補優勢

港商於1980年代參與內地改革開放，手持資金和技術、「三來一補（來料加工、來樣加工、來件裝配、補償貿易）」北上拓展市場；黃元山表示，如今港人闖大灣區市場，大學科研是「可以拎入去發展競爭」的優勢，加上香港的國際聯繫，相信可結合內地市場作優勢互補。基金近日發表報告，建議港府轄下5家研發中心，包括應科院、汽車科技研發中心等，可結合大灣區9市相符合的產業，再扣連本地大學的科研技術，令兩者對接（見圖）。

倡設分支辦了解需求 大學供技術換資金

水志偉則建議，有關香港的科研中心可在內地設分支辦公室（見另稿），直接了解內地產業需求，再將需求傳遞予本港各大學︰「看哪一家有技術、有方案可滿足需求，如廣州有生物、醫藥的研究需求，香港有沒有大學可提供技術呢？」冀以大灣區龐大市場，向大學科研提供資金。

然而，團結香港基金報告發現香港各大學的知識產權收入、衍生公司數目，均遠低於牛津、麻省理工等海外大學。黃元山表示，香港大學研究在「落地」過程中出現「死亡之谷」（Death Valley）斷層，特別是對人工智能、生物科技等「深科技」（Deep Tech），因投資回報期較長，致令風險投資者卻步，建議香港的大學可效法海外大學，鼓勵學者成立衍生公司，再注資以購買專利3至5％的股權，以讓有關科研有前期資金繼續發展。

倡建「技術轉移聯盟」 連繫學界商界

水志偉指出，各家大學現有科技轉移辦公室，但認為辦公室內過多行政人員，「或只負責申請專利」，建議多加入創科業界、風險投資者、商界領袖等與科研工業化相關領域人員，更建議參考德國、以色列，在眾大學科技轉移辦公室外成立「技術轉移聯盟」，以統一聯盟方式連繫學界與商界，令商界對個別科技有需求時，「不用逐家大學叩門」，由聯盟負責連絡有該技術的大學。

受中美角力、國安法影響，外國機構落戶香港或有顧忌；本港去年社會運動亦令港青抗拒北上。黃元山認為，外圍環境因素，本港難以控制亦難以改變，認為本港在發展自身優勢及條件上「仍有很多改進空間」，港府只要做好份內事，如培育人才，相信一部分港人在內地仍有發展空間。

港青拒北上 黃元山：港府只要做好份內事

於大灣區組建協助初創企業成長的平台「創業社區」合伙人曾君蔚表示，內地市場龐大，相信可加速香港的大學科研商品化，建議香港的科研中心除線下對接外，亦可用在線平台加強市場和大學的供需聯繫。

對於施政報告料公布港府協助本港青年到大灣區工作，對兩地年輕人均了解的曾君蔚說，大灣區內年輕人自小看着父輩、親人創業，具生產經驗、了解市場供應鏈，「有先天優勢」；而香港作為全球金融中心，年輕人被培育不同商業視野，具創意和國際視野，舉例指其協助一家機械人公司欲拓展全球市場，亦引入香港合伙人以助業務全球化。

明報記者