施政報告200新措施 財赤料3100億 被問泛民總辭如何聽反對聲 林鄭：目前立會更理性

林鄭月娥昨在行會前見記者，並展示《施政報告》封面，封面一如既往採用天藍色，她解釋希望為香港帶來更多希望。在本年的《施政報告》和《附篇》中，林鄭說將提出200項新措施，但稱現時公共財政極為緊絀，加上本年經過《財政預算案》和3輪「防疫抗疫基金」，她預計本年財政赤字或會高達3100億元，又表示很多新措施會「透過一些改革、一些精簡、一些協同效應，在不動用額外資源的前提下，為市民提供更好的服務」。

稱新措施「不用額外資源下 提供更好服務」

民主派議員早前總辭，被問如何讓自己聽到反對聲音或民意，林鄭回應稱目前立法會更理性，是一個更好的平台讓她和官員，與議員討論共同關注的事情，又稱對香港有益的議案應盡快被審批。林太表示，自去年6月後，每當特首出行的消息傳出，便會有人在社交媒體上動員「暴徒」等候，但國安法生效後，香港回復法律和秩序，社會亦平靜，稱自己願意及已準備好會見市民。

周浩鼎盼報告回應2元乘車 引入海外醫生

民建聯周浩鼎表示，對《施政報告》有期望，期待政府能明確回應60至64歲2元乘車優惠、失業援助金等問題，「如果政府沒有特事特辦的決心，我相信很難決定市民失業的問題」，周特別指公衆對乘車優惠有期望，盼政府推出落實時間表。另外，周浩鼎希望政府回應海外醫生免試回港執業的機制，盼特首能打破行業的既得利益。

料大灣區發展屬重點

容海恩稱對「明日大嶼」有保留

新民黨容海恩則表示，預計《施政報告》的內容豐富，認為大灣區發展屬重點，但疫情嚴峻「就算推行任何有效的施政，但被疫情拖垮，都會有擔憂」，認為公衆關注疫情多於政府施政。容海恩預計，《施政報告》重點包括控制疫情和復蘇經濟。財政赤字預計高達3100億元，容海恩明白政府推行「明日大嶼」的初衷，但對計劃有保留，認為控制疫情較基建項目重要。

明報記者

（施政報告前瞻）

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