【Emily】區會一年各開PC 建制轟亂象 泛民主席批「同事顏汶羽無恥」

蔡澤鴻：「港語學」無獲撥款

議會監察及KOL100噚日朝早開記招，民建聯副主席、議會監察陳學鋒批評本屆區議會亂象頻生，區議員涉以權謀私，政府唔可以坐視不理，應限制區議會資源；警方、廉政公署亦應徹查區議會撥款等問題。新民黨李梓敬仲話，港府應立即將「公職人員宣誓」嘅要求涵蓋區議會，因區議會屬香港權力架構嘅一部分。

18區民主派聯絡會議下晝亦開記者會總結過去一年工作，會議召集人、西貢區議會主席鍾錦麟預計，未來區議會同政府嘅關係仍然非常困難，話要求民政事務總署建立恆常溝通機制仍未獲正面回應。

有指區議會撥款「自己人批畀自己人」，蔡澤鴻就話，一啲「黃色團體」並非喺所有區議會都獲得撥款，舉例觀塘區議會無撥款畀「港語學」，仲指顏汶羽身為區議員但從來唔參加撥款工作小組，然後就出嚟開記招指桑罵槐，佢對此予以譴責。