粵港澳灣區發展辦成立 袁民忠任專員

政制局發言人說，粵港澳大灣區建設是國家進一步改革開放的重大發展戰略，亦是香港在疫情後恢復經濟動力的重點方向；通過進一步深化粵港澳合作，大灣區建設的目標是推動大灣區經濟協同發展，發揮三地互補優勢，建設宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區。

為督導會提供秘書處支援

發言人又稱，粵港澳大灣區發展辦公室是特區政府與內地當局的主要聯繫單位，主要工作包括加強港府就參與大灣區建設的內部協調，及為粵港澳大灣區督導委員會提供秘書處支援；辦公室會收集本地持份者對推進大灣區建設所提供的意見，以及透過宣傳活動，加深各界對大灣區建設的認識，為香港市民和企業帶來機遇。

政府於2018年《施政報告》宣布成立「粵港澳大灣區建設督導委員會」，由特首擔任主席，成員包括所有司局長，政制及內地事務局會設立粵港澳大灣區發展辦公室。

立法會財委會上周審議政府開設粵港澳大灣區發展專員和助理專員兩個編外職位，以設立粵港澳大灣區發展辦公室時，多名建制派議員表示關注辦公室和現有駐粵辦的角色分別，政制局長曾國衞當時表示會做好兩個辦公室之間的協調工作，又稱粵港澳大灣區發展專員將監督政策落實情况，及促進粵港澳三地政府及業界的溝通。