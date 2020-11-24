劉業強：不減龍鼓灘填海面積 村民難接受

重提丁廈 籲部分樓層作首置盤

政府今年初向立法會申請1.79億元做「龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究」，未獲立法會工務小組通過，發展局長黃偉綸曾稱感到失望，稱將有關申請再提交立法會審議。劉業強表示，現時政府提出龍鼓灘填海的範圍，覆蓋龍鼓灘村兩個海灘，猶如在村民家中前面填海，對村民有極大影響，認為需減少至只覆蓋一個海灘，並建議在較鄰近棕地作業範圍而非村內範圍填海。

他稱，過去數十年屯門區已安置許多厭惡性設施，認為政府需考慮填海部分的規劃，包括是否需全用作工業，並應將未來擬安置的棕地作業設施搬至較遠離村民，「我覺得可以再搬入一些」，若政府不調整，村民難接受。

劉業強並倡議在現時土地不足下，應考慮將一些劃作丁屋發展的鄉村擴展區（V Zone）改建丁廈，即容許集合丁權下向高空發展，並放寬地積比率至3至5倍，多出部分可作「首置盤」。他認為，部分鄰近市中心的鄉村擴展區有潛力發展丁廈，包括上水靈山鄉村擴展區，指該處面積大，應善用建丁廈。

（施政報告前瞻）