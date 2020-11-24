將交代明日大嶼進展 林鄭爭年底過前期撥款

林太明早11時向立法會宣讀施政報告，下午3時半舉行記者會，晚上7時在政府總部出席電視論壇節目。去年因受反修例示威影響，林太未能到立法會宣讀，僅以視像方式發表。

據悉，今年施政報告有多個章節交代房屋和土地政策，當中涉首階段填海1000公頃的「明日大嶼」計劃料繼續推展。消息稱，政府將爭取今年底通過涉5.5億元的前期研究撥款，期望追回進度，於明年初起展開為期42個月的前期研究。發展局2018年初步估算「明日大嶼」工程造價達6240億元，消息稱前期研究會評估最新工程造價，並詳細研究財務安排，包括擬採用公私營合作發展填海工程，以減輕庫房負擔。

消息：土地共享錦田一用地 有望成首宗申請

至於「土地共享先導計劃」，消息透露有本地發展商已有興趣申請，涉及錦田一幅數公頃用地，料可建約3000伙，其中七成新增總住宅樓面須撥作公營房屋或首置盤發展，正與政府洽商細節，有望達成首宗申請，或於施政報告交代。

房屋方面，消息稱政府將交代過渡房屋最新進展，目前政府已覓地建1.27萬伙，與政府提出3年內建1.5萬伙目標尚欠2300伙；另政府將委託房協在3個九龍東寮屋區興建專用安置屋邨，以及委託市建局重建石硤尾大坑西邨等。

劉業強稱，支持政府推展明日大嶼，可為本港提供中長線大幅土地，值得研究。他說目前商業核心區集中在港島，明日大嶼可完善整個香港規劃，進一步將大嶼山連接至市區，並可藉此打通大嶼山南北行幹線，帶動大嶼山發展，增加旅遊及住屋的發展潛力。

劉業強撐明日大嶼 倡祖堂地「拆牆鬆綁」

他認為，本港樓價近乎世界之最，政府需大幅開拓土地，建議整合及開發新界祖堂地。他說目前全港約7300個祖堂持有2000公頃土地，但現時要轉售祖堂地發展，須獲100%持份者同意，門檻極高，建議政府「拆牆鬆綁」降低轉售門檻，改以每房人作單位，「例如家中有4名男丁，3名同意1名反對，最後這房人是同意」；或將轉售門檻降至70%至80%同意即可進行，認為可釋放祖堂地發展。

倡土地共享公私營比例減至5：5

劉業強又稱，現時「土地共享」計劃新增住用樓面的公私營房屋比例訂於7：3「不是太適切」，與現實脫節，難吸引土地業權人參與，「如果發現（項目）不能賺錢，自然不會去做」，建議政府調整至5：5或6：4。

他並建議政府提高對新界收地的賠償，由4級制改為全以甲級作賠償。他解釋，不少坐落新界新發展區旁、用作公共設施而被政府收回的土地，政府只以乙級或丙級賠償，對業權人不公，指政府應調整做法。根據發展局最新的土地特惠補償率，甲級賠償為每平方呎農地1308元。

明報記者

（施政報告前瞻）