英研拒讓英法官任終院非常任法官

林鄭斥雙重標準：英亦有MI6國安法

特首林鄭月娥昨晚在社交媒體留言回應，稱外國政府無理批評香港事務，持雙重標準，斥英國報告「就將這雙重標準發揮得淋漓盡致」。她稱英國也有完整的維護國家安全法律，有其秘密情報機關MI5和MI6，中央訂立《港區國安法》是維護一國兩制。

藍韜文重申，英國在《中英聯合聲明》和一國兩制框架下，完全致力擁護香港的高度自治、權利和自由，英方不會動搖這項承諾。他表示，英國為英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其直系受養家屬，開創了一條「度身訂做」的移民途徑，期望明年1月31日啟動新安排。另外，英國中止了與香港的引渡條約，藍韜文說除非出現明確有力的保障措施，防止國安法被濫用，否則英國不會考慮重啟該條約。

藍韜文：北京5個月內兩違聯合聲明

藍韜文表示，北京在5個月內兩度實質違反中英聯合聲明，包括實施港區國安法和罷免4名立法會議員，稱中國對一國兩制的承諾受嚴重質疑。藍韜文認為，國安法正收窄港人可行使的基本權利和自由，破壞了學術自由，以及圖書館收藏書目的自由，包括刪除刊載某些政治內容的教科書和其他書籍。

針對民主派議員被DQ一事，藍韜文認為，全國人大常委會的決定違反中國對香港享有「高度自治」的承諾，亦違反中英聯合聲明保障港人言論自由的承諾。