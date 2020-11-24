建制成區會少數 楊哲安：被當箭靶或透明

稱如成功游說他 政府不可能不聽

中西區區議會早前討論開放海濱長廊，楊被游說投下贊成票，他希望民主議員明白，「我是對事不對人，自由黨被指是建制派中的『壞孩子』，我們不是麻木的保皇黨」。對比上屆區議會，楊哲安說現在需更留心聆聽其他議員發言，尋找能贊成的地方，「（我）不會發言說我不認同，因為大多數都是不認同」，又說從未在過去一年提出動議，「不用想，我憑什麼叫其他議員和議呢？」

楊哲安的選區在山頂，他稱上任之初，曾有其他中西區區議員就山頂的民生事項致函政府，但他事前並不知曉。楊說現時要讓其他區議員察覺他的存在，並認可他並非敵人，「第三步就到可否一起遞交議程，那些議程一定是非常民生，野豬、違泊等，這些沒有那麼敏感」。

離島區主席：本屆與政府關係較「專業」

離島區議會是唯一由非民主派主導的地區，主席余漢坤表示，本屆區議會與政府的對立面較多，目前離島區議會與政府的關係也較「專業」、少了閒聊，「以往協作上比較有講有笑，閒聊也有工作能聊出來」。

（區選1周年）