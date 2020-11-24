一年54區議員被捕被控 九成涉示威 鍾錦麟：警假設議員煽動市民

明報記者 邱榕瀅 張彤

根據《區議會條例》第24條，若區議員當選後被裁定罪成、判囚逾3個月，即喪失擔任議員資格。此外，《港區國安法》第35條列明，任何人若經法院判決干犯危害國家安全罪行，即時喪失議會職務，並喪失參選資格。

本報翻查今年新聞報道，不計限聚令票控，今年最少54名區議員被捕或因去年事件被控告；當中49人是在街頭示威被捕，涵蓋反對接收輕微發燒或上呼吸道感染病徵病人的指定診所，紀念「7．21」、「8．31」，以及參與今年六四集會等事件，21人所涉案件已提堂、2人案件已完結（部分案件見圖）。

四度被捕 伍健偉：在場是為協助市民

若不計身兼立法會議員的「雙料」議員，元朗區議員伍健偉最少四度被捕，分別被指干犯阻差辦公、非法集結、組織未經批准集結、公眾地方行為不檢等罪名，屬現任區議員當中最多，但各案尚未落案起訴。伍健偉接受本報查詢時，形容「拘捕到同事都沒有感覺了」，他說從區議員身處現場是協助市民，但相信警方認為區議員是妨礙執法，故會拘捕區議員，以免阻礙行動。

鍾錦麟：重判成壓力 家人憂警上門拘捕

被捕區議員中，最少6人為區議會正或副主席。西貢區議會主席鍾錦麟今年2月8日在抗議指定診所示威中，被指涉非法集結被捕。他向本報憶述被捕時，當警員知悉他為區會主席，「有警察罵我，就是你帶這班人出來『搞事』」；認為警方假設市民抗爭是區議員煽動。鍾錦麟強調，警方在示威期間執法時若態度惡劣，容易與居民糾紛，區議員有警民溝通經驗，在現場可緩和氣氛、保障各方。被問到會否憂慮DQ，他稱現時法庭對社運案件「愈判愈重」，大家無形中亦會構成壓力；家人亦會擔心警察上門拘捕。

港區國安法生效後，葵青區議員周偉雄因高舉寫有「光復香港，時代革命」字眼紙牌、涉違國安法被捕。周偉雄向本報稱，已就案件「踢保」，但警方口頭、書面均通知會保留追究權利。被問到會否憂慮一旦國安法罪成，將終身不能參選？周稱「無得憂慮，見步行步」；認為國安法無明言禁止「光時」口號，只是官員稱違法，「為何要言論封殺自己？」惟他亦說日後如要爭取權益，需想清楚後果。

陳學鋒：國安法令區議員憂慮

民建聯副主席、「議會監察」陳學鋒稱，港區國安法立法前，區議員在許多示威、衝突場面均站得甚前，挑戰警方執法。但據其觀察，國安法落地後，區議員不少行動均「收晒」，認為國安法確令他們憂慮。

（區選1周年）