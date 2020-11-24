周星馳稱為友誼贈千萬 于文鳳︰我唔係乞丐

周方質疑于因新男友興訟

周星馳一方指出，兩人2009年起已時常吵架，提過幾次分手，當周星馳看到于文鳳與創興銀行家族後人廖堯成一同外出的報道後，兩人的關係正式告終，惟于強調在報道前已與周果斷分手。

代表周的大狀又質疑，于文鳳為向新男友展示她和周再無關係才興訟，但于否認指控。

周方稱于暫住擅自換鎖

于：周母曾入屋毁物

周星馳一方又稱，于文鳳2011年翻新寓所，周便讓她和其母搬入「天比高」12號屋暫住，但有次周的胞姊來到12號屋，發現于擅自換鎖，屋內有人自稱三合會成員，最終報警。于表示他們可能是保安，她不知道報警詳情。

于文鳳又憶述，周星馳的母親曾獨自走入屋內，毁壞她的東西，她形容這些經驗很不愉快。

于稱周屢就佣金改口

于文鳳稱，周星馳不斷就佣金事宜改口，最初說「未賣點畀你？」，其後他改口稱「若我們的關係仍然友好就會給你」，然後又否認自己有法律責任付錢。于強調，周與她的協議具法律效力。

周星馳一方指出，周是名人，他不想私人生活暴露於人前，直指于是想透過公開審訊向周施壓令他還錢。

于否認，重申她是取回自己應得，「若非有理有據，我都唔想置身目前景况」。聆訊今續，被告人周星馳預計會於明天（25日）出庭作供。

【案件編號：HCA1584/12、1243/17】