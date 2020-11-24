辯方專家：張祺忠長期遭心理虐待 損情緒控制力

被告張祺忠（56歲）否認約於2018年8月17日謀殺妻子陳慧文（終年53歲）。他同時承認一項誤殺罪，但不被控方接納。

辯方傳召臨牀心理學家鄭健榮作供。鄭供稱，根據他與被告、被告的子女和同事做的心理量化評估，被告子女發現，被告情緒控制嚴重失調，即使被告面對輕微壓力，亦會有巨大和不正常的情緒反應。

稱壓抑情緒成張「求生本能」

鄭健榮表示，死者不顧他人感受等性格特徵，令她與其他人難以相處，亦屬被告情緒管理明顯變弱主因。鄭又稱，死者給予被告的壓力，多數屬語言暴力甚至心理虐待，水平介乎中等至嚴重，包括對被告的個人侮辱和攻擊，以及語言侮辱和傷害。

就被告供稱忘記殺妻經過，鄭健榮稱，當一個人處於極大壓力、理性被情緒騎劫，當事人可能完全忘記當時經過。他又稱，被告長期受心理虐待下，會以壓抑情緒作為「求生本能」，令他以較正常的狀態處理日常生活的問題。

無過問簽百萬空頭支票 證虐待

鄭健榮在盤問下確認，被告未提及向妻子簽發數張過百萬的空頭支票，但不認為與其情緒控制能力有關，並稱被告不如一般人先向妻子理論和查問原因，反而因害怕遭妻子責罵而「一句都無問，即刻寫（支票）」，認為反映被告承受心理虐待下造成的影響。案件今續。

【案件編號：HCCC292/19】