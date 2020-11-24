案發前夜 黃之鋒Tg列行動日程

【明報專訊】控方案情顯示，警方取得黃之鋒手機的Telegram紀錄，發現黃在去年6月21日案發前一日與不知名者談及在警總外的部署，以及發送信息交代警總外的集結情况。直至示威完結後，黃表示「好彩包圍到深夜都無嚴重衝突，無人受傷被捕，也達至包圍警總聚焦警察鎮壓嘅效果」。
稱人少會籲離開 幸無人傷
控方案情指出，警察科技罪案組持搜查令檢取黃之鋒的手機，取得Telegram及WhatsApp對話內容。去年6月20日晚上11時、即案發前一日，黃向不知名者X列出翌日包圍警總的行動時間表，包括早上8時半觀察金鐘集合情况；中午12時「放風」呼籲前往夏愨花園；下午2時包抄警總出入口、入報案室貼海報等；下午6時開投影機播「黑警打人」片段；及至晚上7時，若人數減少可呼籲離開警總，「頭七夜晚最重要的是悼念死者（梁凌杰）」。
至於警方早前檢去黃之鋒及周庭的手機，控方昨申請將兩部手機歸還物主，獲裁判官批准。翻查報道，黃及周早前就警方查閱二人手機內容提出司法覆核，要求高院裁定有違《基本法》和《人權法》。黃於去年12月表示，他從沒向警方提供手機密碼，批評警方將手機信息列為證物，做法「同黑客無分別」。
（反修例風暴）
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