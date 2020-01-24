6‧21圍警總 黃之鋒林朗彥周庭認罪 還押下周三判刑 官反問「林4案底有無可能加刑」

現年24歲的黃之鋒走入被告欄前，高呼「各位頂住加油，我知道外面更加辛苦，努力！」黃之鋒、林朗彥（26歲）及周庭（23歲）承認一項煽惑他人明知而參與未經批准集結，黃之鋒另承認一項組織未經批准集結。至於黃之鋒和周庭同被控的參與未經批准集結，周庭已認罪，黃之鋒否認控罪，獲控方不提證供起訴。

稱獄外更辛苦 黃籲「頂住加油」

案情指出，示威者當日早上7時在金鐘立法會大樓外集結，促請政府回應訴求。至早上11時許，約400人在夏愨道聚集。黃之鋒及林朗彥持擴音器呼籲示威者前往包圍警總，其間有人以雜物堵塞警總出入口，阻礙一輛警車駛走。黃之鋒在警車附近呼籲：「警察總部係有兩邊出入口，相信各位市民都知道點樣分工配合，無論正門定係後門，都有我哋香港人！」周庭在旁一同叫口號及拍掌和應，眾人約於11時半抵達警總外。

辯方：黃周是「難得的後生仔女」

控方案情列出黃之鋒由早上11時至晚上9時的發言撮要，例如促請警務處長現身回應、否定警方談判專家的誠意、要求示威者向急救人士挪出空間，以及建議示威者分批吃飯等。控方指稱，黃之鋒向示威者發出指示，積極擔當領導角色。至翌日凌晨3時，示威者全部散去。

控方讀出案情後表示，黃之鋒有兩項案底；林朗彥干犯過3宗案件，涉及4項案底。辯方資深大律師駱應淦求情稱，黃之鋒因參與社運而獲外界認可，例如被《金融時報》選為過去10年全球50大重要人物，而現職YouTuber的周庭大學成績不俗。駱應淦形容二人都是「難得的後生仔女」，雖然他們在法律上犯罪，亦被不同政見者視作「搞搞震」，但法庭裁決不會考慮政治因素，只會根據案情決定刑責。

求情稱示威不涉暴力 官：現場有潛在風險

駱應淦又稱，黃之鋒當日曾勸群眾向救護車讓路，強調該次示威不涉及暴力。王官隨即表示現場有潛在風險，「隨時有暴力出現」。駱應淦重申，黃之鋒一度提議示威者投票決定去留，無意以暴力衝擊。

林盼取社服令報告遭拒

辯方大律師譚俊傑則指出，林朗彥現為設計師，一直熱中社會服務，亦確認他有4項案底。王官聽畢反問「他有4項案底仍去犯案，法庭有無可能在這個基礎下加刑？」譚俊傑回應稱本案控罪性質較輕，希望法庭索取社會服務令報告才判刑，惟王官拒絕。

【案件編號：WKCC2289/20】

明報記者

（反修例風暴）