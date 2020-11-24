被問何不早拍片 稱怕防暴警不敢舉機

庭上播放兩段蒙偉傑當時拍攝的影片，其中一條在凌晨1時26分拍攝的短片，顯示有消防員及義務急救員在量度傷者脈搏，至影片中段，有一把聲說「有救護員」，但另一把聲音說「救護員第二單嚟」，有人隨即回應「可唔可以叫佢嚟」、「搞咗呢單先啦！」然後群眾大叫「呢邊！」

稱拍片記錄救護員到達時間

「大家都講點解咁耐未有人到」

蒙偉傑解釋，當時在場者發現地面有救護員，但消防員表示該批救護員是「第二單」，同場義務急救員要求先處理該傷者，然後蒙及其他在場者大叫，引領救護員到傷者位置。另一段在1時29分拍攝的影片，顯示救護員持擔架牀到達傷者位置，蒙偉傑解釋拍攝短片目的是記錄救護員到場時間，因為當時「大家都講點解咁耐未有人到」。

（反修例風暴）