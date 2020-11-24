曾與梓樂擦身而過 嘆庭上看片始知

憂有風險 仍冀上庭找更多證人

庭上昨播放一段在富康花園接連尚德停車場A行人天橋的閉路電視，蒙偉傑認出片中有自己。死因裁判官高偉雄突然暫停片段，問蒙有否發現，當時他背後一名男子與停車場傷者衣著相似。蒙愣了半晌，說「原來是同一個人」。他散庭後向記者表示，在庭上始知曾與周梓樂擦肩而過。

蒙偉傑在庭外表示，一年來想找周梓樂家人但不成功，又擔心在敏感氣氛下「出來有風險」，故沒聯絡警方及沒想過出庭。但他覺得自己跟周有緣，「他生日跟我同一天」，遂於上周聯絡周父。蒙表示周父的理念是「不要分黃藍、只針對事情」，亦沒強迫他出庭。蒙偉傑呼籲當時比他更先發現傷者及通知消防員的人聯絡周父，又相信不出庭、僅提供資料的方式，周家都會接受。

稱周父「不分黃藍」 不出庭只提供資料亦可

周梓樂父親周德明昨日於散庭後表示，閉路電視畫面有不少人，他們可能目擊兒子出事經過，包括尚德停車場A閉路電視鏡頭C28的片段顯示，一名黑衣男子在畫面時間凌晨1時03分29秒現身升降機旁，離梓樂墮樓的位置較近；另有兩名急步走上停車場3樓的男子，「唔知佢哋突然間見到咩事」。周父呼籲目擊者直接聯絡他本人（電話9660 4837）或死因庭，「鼓起勇氣，出嚟幫手搵番真相」。

（反修例風暴）