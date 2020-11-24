救人者：梓樂雙手放腰手肘貼地 感覺「想起身」

市民證人蒙偉傑憶述，去年11月4日凌晨零時55分，將軍澳唐明街唐俊街交界有催淚彈，他與一名中年男子在富康花園連接尚德停車場A的行人天橋上休息，其間一少年在停車場內向他迎面跑來，邊跑邊叫「救命，要first aid，有大鑊嘢」。其後他朝少年跑來的方向走到停車場二樓外圍行人路，在1時03分見到一名男傷者倒地。蒙起初稱自己比消防員早到，其後看閉路電視，同意他到場時已有兩三名消防員正商討如何處理傷者。在親屬席的周梓樂母親聽到證人描述遇到傷者一刻起不停拭淚。

料最早到場消防原非處理傷者 無醫療裝備

蒙偉傑在庭上形容當時所見傷者姿勢，「（他的頭）向（廣明苑）籃球場方向」，「微屈膝」，雙手「放在腰間位」，手肘坐地，「給我感覺他曾經想起身」，又認為「佢（傷者）腳（一度）微微想撐起」。蒙表示到場後沒聽過傷者發出任何聲音。其後，蒙因「想記錄佢跌下來的狀態」，由1時07分起先後拍下5張照片及兩條影片。

蒙偉傑認為最早到場的消防員應本來不是處理傷者，因為他們身上無醫療裝備，僅得手術手套。至1時09分，他應消防員要求到停車場近尚德商場位置，帶領另一批支援消防員到傷者位置。

指防暴態度兇狠 呼喝「咩事係度」

蒙表示，約1時15至17分，約20多個身穿防暴裝備的警察經過傷者位置，數名防暴警衝前，將頭伸過行人路及停車場車位之間的矮牆，「態度有點兇狠」，指着蒙及其同行中年人呼喝「咩事喺度？」蒙對防暴警呼喝「救人先」。至於處理傷者的消防員及義務急救員，蒙則「唔覺佢哋有出聲」。不久後一兩名防暴警拍前方同袍膊頭說要撤退，整批防暴警逗留幾十秒後離開。

代表警方的大律師熊健民盤問蒙偉傑，發現傷者時環境是否較嘈雜？蒙回答當防暴警到場時，環境幾乎完全安靜，但他們離開後傷者情况開始轉差，在場者情緒激動，「愈來愈多說話」。

而根據較早時庭上證供，時任東九龍衝鋒隊第4小隊指揮官的高級督察黃家倫曾表示，小隊在停車場二樓發現數名消防員及義務急救員正在處理一名傷者，他未有看到傷者樣貌。他稱當時現場急救員要求警員離開，稱「唔好騷擾救人」，消防員則稱人手足夠，故決定將救援交予救護人員，帶領警員繼續掃蕩。

明報記者

【案件編號：CCDI 932/19】

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