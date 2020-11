指頭版漫畫傳達法官偏袒示威者信息 大律師會促律政司查《大公》藐視法庭

【明報專訊】高等法院法官周家明上周四裁定,警方不展示警員編號做法違反《人權法》,大律師公會昨去信律政司長鄭若驊,點名批評《大公報》於20日刊登的頭版文章,稱當中的漫畫傳達法官偏袒示威者的信息,已超越可接受的批評程度,認為該報道「徘徊在藐視法庭的邊緣(hovers on the margins of a contempt of court)」,認為律政司在法官被攻擊時有責任採取行動,審視報道是否涉藐視法庭。公會昨亦發聲明,對於有傳媒及個別人物就該判決攻擊周家明感痛心,強烈譴責針對司法機構及司法人員的攻擊行為。