【Emily】政策被嘲鼓勵感染 諷＄5000確診津貼 網民「賣口水」

社會各界都群情洶湧。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華喺facebook出帖話有「年輕人喜訊」，嘲諷話「如果招惹到一隻對年輕人冇乜威脅嘅病毒，去測試，先執佢5000，再入公家醫院住幾日攤唞下。係咪好過做兼職？」民主黨鄺俊宇亦喺fb話，咁嘅政策都諗得出，真係令人歎為觀止。沙田區議員趙柱幫fb亦嘲諷問「有無最快嘅確診攻略？仲有冇闊太嗰啲跳舞聚會，可以比小弟抆衫尾參與下，食盡兩家茶禮」。

大批網民取笑政策不符常理、唔合邏輯，又笑話一個人中有5000，咁一家四口中咪有2萬？更有人喺拍賣網等出售「純正確診口水」，笑話有價有市。

陳凱欣質疑確診津貼多過限聚罰款

食衛局前政助陳凱欣都質問今次係乜嘢邏輯，佢話全港市民都要抗疫，只為確診人士提供津貼，會唔會釋出錯誤誘因？佢又話違反限聚令罰款不加，反而確診有更多津貼。

不過，政府稍後先公布派津貼安排，官員就話為咗5000元去染病呢個說法，唔合邏輯。