下月回美總部 將卸任迪士尼CEO：疫情難捱過9．11

視港第二個家 曾因離去流淚

楊善妮2006至09年於香港迪士尼樂園擔任財務總監，其後離開香港，2019年初回港接任行政總裁。疫情下旅遊業停頓，她說員工都竭力渡過難關，疫情是她遇過最難應付的事件：「9．11時我正在美國迪士尼工作，起初我用這次疫情與9．11比較，我以為事情會愈來愈好，但最後這次疫情是我遇過時間最長的危機。為了捱過疫情，我們需和衛生署等部門不斷商討，要下很多決定，我們可開放嗎？應如何開放？如何維持財政狀况？」

對楊善妮而言，香港是她第二個家。她形容，第一次離港的時候，她知道自己會十分想念此地，為此流淚；而這次離開，她則更不捨迪士尼員工。「這次我覺得自己更難離開，因為我和團隊成員因疫情變得更緊密。雖然有點陳腔濫調，但我常獲我的員工啓發，聆聽他們如何看，怎樣想。即使我未能睡覺，感到疲累，也能從團隊身上獲得力量。」

推無薪假「最艱難決定」

疫情期間為保財政穩健，迪士尼實施無薪假制度，與員工關係緊密的楊善妮說這是她下過最困難的決定。「但我的員工99.9%都支持，員工都知道，從公共衛生角度、從生意角度，這是我們需要做的一個犧牲，你永遠都不希望影響員工的薪金。」而今年無法舉辦萬聖節活動，對她也是一個遺憾。

在香港迪士尼，楊善妮最喜歡的是背景糅合香港元素的「鐵甲奇俠飛行之旅」。她笑說到過海洋公園，「人們都喜歡拿我們比較，但我們的產品都十分不同」。她希望香港兩大樂園都成功，「我們需要旅遊，我們需要為旅客提供刺激體驗。得知他們都正面對重大難關，我希望他們都能撐得過。我們最終都希望整體旅遊業能成功」。