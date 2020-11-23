裕泰苑未如期入伙 業主恐失按揭回贈

房委會於2018年推售啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑及東涌裕泰苑，其中前兩者已入伙，而裕泰苑「預計關鍵日期」由最初的今年8月31日，調整為10月31日。

延「預計關鍵日」 逾時無交代

裕泰苑業主黃小姐（化名）以單身人士抽中，去年揀樓以約150萬元選購單位，她當時得悉樓花期較長，要待約今年10月才入伙，但直至本月房委會仍未向業主交代入伙時間，感到不安。她稱，有裕泰苑業主已開設WhatsApp群組互吐苦水，形容「等到頸都長」，並稱律師樓一方未有最新資訊。

黃小姐說，因預計較遲入伙，她早前與承造按揭的銀行查詢會否影響原定現金回贈，最終獲銀行准許維持按揭回贈；但群組內有其他業主稱因延遲入伙，銀行最終取消或減少回贈，導致未來供樓款項較原先增加。若以樓價150萬元計算，以該期居屋銀行普遍提供最高2.05%現金回贈，涉款達約3萬元。

本報記者以買家身分致電房屋署查詢，職員回覆稱房屋署正為裕泰苑申請入伙紙，但需待完成屋苑勘察，預料待本月下旬或下月才入伙。

業界：細行彈性小 或削回贈

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，銀行提供按揭回贈一般設有限期，若過了限期仍未承做按揭，銀行或減少甚至取消回贈，需視乎延遲入伙多久，以及個別銀行的處理手法，一般情况大型銀行彈性較大，多願在限期後仍提供相若回贈，但中小型銀行則未必每間都做到。

房署：工程竣 已申入伙紙

房屋署回覆稱，裕泰苑工程已完成，房委會並已履行售樓說明書要求，於10月31日或之前申請入伙紙，工程進度與原定時間表一致。署方稱，售樓書列明的「預計關鍵日期」不等同買方「收樓日期」，取得入伙紙後房委會將以書面通知買方，安排買賣及收樓等事宜。

房委會委員招國偉認為，受疫情或其他因素影響，部分公營房屋工程有少許延遲，認為銀行可酌情考量維持為業主提供現金按揭回贈。