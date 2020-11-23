議辦門貼「藍絲與狗」 李文浩：未收租津自墊30萬

「藍絲與狗」告示引來反對者連日到辦事處抗議，李文浩昨稱，告示旨在說明「藍絲支持政府，等於過街老鼠」，他解釋「藍絲」專指極少數破壞製造者，例如7·21事件的白衣人。李稱辦事處實際上替不少新移民申請社會福利，「（我們）不作任何政治審查，不過你上來申明你的（親政府）政治立場，你就是上來『玩嘢啦』，我就一定趕你走」。李表示不後悔張貼告示，亦不擔心被取消資格，但表示1月至今的辦事處租金津貼，民政事務處均沒有發放。李曾四度致函區議會秘書處解釋辦事處用途，但不被秘書處接納，故自行墊支約30萬營運開支。過去一年，不少新任議員指摘政府對區議會採「不合作」態度，包括扣減撥款等。

民建聯成員、議會監察陳學鋒批評，「民選議員不應該選擇服務對象。縱使該人不曾投票予你，或不在你選區，你都要服務，這是公職人員的必要（要求）」。他指民主派經常批評特首，反問「是否代表林鄭月娥可以選擇服務某些人？」被問過去一年區議會整體表現，陳學鋒稱部分區議員涉嫌濫權、利益輸送，形容「荒謬、令人失望」。

（區會1周年）