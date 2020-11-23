屯門公園「光復」成功 區議員：街坊參與最重要

屯門公園表演者不雅唱歌取酬引來街坊不滿，去年更觸發「光復屯門公園」遊行。林明恩昨稱，自《遊樂場地（修訂）規例》7月生效後，公園已逐步恢復清靜，「烏龜、小鳥都回來了」。他憶述上任後，曾和其他區議員輪班到公園當值，充當證人作投訴，「初時我們一、兩個人下去，被10多個伯伯圍住（罵），是很吃力的」；但街坊其後加入守護公園，「連年初一、二都下來」。林明恩認為，市民才是推動政策改變的幕後功臣，「代議士當然要努力，但愈多市民投入，一定對社會進步，有更大的推動力」。

4區爭港島環島徑 楊雪盈：官員未肯詳談

在香港島，東區、中西區、灣仔、南區區議會首次跨區共同動議，建立「港島環島徑」。灣仔區議會主席楊雪盈表示，10月初致函發展局等部門，稱民政事務局長徐英偉等官員反應正面，但一直未肯與區議會坐下詳談。楊雪盈認為，環島徑在技術上的建設難度不大，但推銷、軟件等問題需再研究，希望能趕及在本屆區議會會期內完成。楊雪盈強調，本次動議獲跨區、跨黨派支持，證明項目是「民心所向、大勢所趨」，她希望類似的合作方式能延伸至交通、文娛康樂、環保等範疇。

（區會1周年）