程張迎：昔有商有量 今與專員半年3通電

指政府濫否定討論 「應有氣量」

程張迎形容，今屆區議會「氣氛完全不同」，過往即使有泛民、建制派別，但區議員與政府部門仍可保持較良好工作關係；今屆區議會之初，部分新晉議員對政府部門較苛責，政府亦隨之啟動防禦機制，包括稱議題屬全港事務、不符《區議會條例》；隨後發展至肆意否決議員討論各項議題，「到了一個濫否定的態度，完全無助解結、溝通」。

稱新任議員態度可再拿捏 不亢不卑

被問到新議員態度較強硬，是否亦引致今日局面？程張迎稱社會的對立、戾氣亦反映在議會內，「（區議員）作為外面不平市民的代言人，當然會做質詢者的角色」，他認為新任區議員態度或可再拿掐，抗爭亦要「不亢不卑」；但他亦強調，政府態度強硬至此，無助社會緩和對立氣氛，「有時初一十五，誰先做了『初一』、另一方又做『十五』，大家很難挽回，但政府這麼大，是否應有些氣量？」

（區會1周年）