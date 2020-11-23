程張迎：昔有商有量 今與專員半年3通電

【明報專訊】香港首屆區議會選舉在1982年舉行，至今已38年；直至今屆，絕大部分區議會均由民主派主導，與政府關係卻不似昔日。沙田區議會主席程張迎自1985年當選至今，作為全港最資深區議員之一，他慨嘆過往的區議會有商有量，民政專員不時向他諮詢各項議題可否「着陸」，雙方頻密溝通社區事務，「最後未必遷就你，但大家都交換了（意見），講出了自己的難處」。他不點名表示，新任專員6月上任至今，他與對方僅通過電話3次。翻查資料，沙田現任民政專員為黃展翹，今年6月15日上任。
指政府濫否定討論 「應有氣量」
程張迎形容，今屆區議會「氣氛完全不同」，過往即使有泛民、建制派別，但區議員與政府部門仍可保持較良好工作關係；今屆區議會之初，部分新晉議員對政府部門較苛責，政府亦隨之啟動防禦機制，包括稱議題屬全港事務、不符《區議會條例》；隨後發展至肆意否決議員討論各項議題，「到了一個濫否定的態度，完全無助解結、溝通」。
稱新任議員態度可再拿捏 不亢不卑
被問到新議員態度較強硬，是否亦引致今日局面？程張迎稱社會的對立、戾氣亦反映在議會內，「（區議員）作為外面不平市民的代言人，當然會做質詢者的角色」，他認為新任區議員態度或可再拿掐，抗爭亦要「不亢不卑」；但他亦強調，政府態度強硬至此，無助社會緩和對立氣氛，「有時初一十五，誰先做了『初一』、另一方又做『十五』，大家很難挽回，但政府這麼大，是否應有些氣量？」