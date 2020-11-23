區會大會 各區專員1年46次離場 議員斥行政阻礙：政府只想你吵足4年架

明報記者 邱榕瀅 張彤

政務司長張建宗今年8月發出指引，提及若議題屬全港性質等，官員可不出席區議會會議；指引發出前，各區民政專員已在不同議題上拉隊離場。本報曾向民政事務總署索取多項數據，包括政府官員離席次數、秘書處不提供服務次數等，當局均回覆稱無備存資料。

礙95項議程 涵「平反六四」

本報向18區區議會正、副主席查詢，統計出各區民政專員合共在46次區議會大會會議上離場，涉及約95項議程，議程包括「平反六四」、屯門青山灣入境事務中心絕食事件等。觀塘區議會大會沒官員離場紀錄，但在事務委員會討論反對明日大嶼等議題，官員亦離場。

翻查資料，民政專員拉隊離場，始於大埔區議會成立「保安及政制事務委員會」，職權範圍被指牴觸《區議會條例》。委員會主席區鎮樺稱，委員會至今懸空，原冀撥款舉行工作坊、介紹市民被截查時的權利，亦做不到，他稱如修改委員會字眼，相信民政處會接納，但有區議員不同意。

元朗區會設7．21小組 民政處拒服務

此外，元朗區議會設「7．21元朗西鐵站白衣暴徒無差別襲擊市民事件工作小組」，民政處以「超出區會職能」為由拒提供服務。小組主席張秀賢稱至今開會兩次，但無法使用會議室、無秘書服務，工作困難重重。他又預計港鐵、政府部門、警方、鄉事不會參與作供，報告屬民間報告，但稱7．21事件正被顛倒黑白，報告能抗衡對方論述。

南區區會入稟覆核 主席料取得許可勝算大

有區議會嘗試以司法途徑抗衡，南區區議會早前曾討論「要求警方提供處理精神上無行為能力人士個案資料」，但秘書處無傳遞文件、上載會議紀錄或錄音；區議會主席羅健熙早前入稟司法覆核要求推翻決定。他向本報表示，需待明年2月開庭審議司法覆核許可，料勝算大，但稱本案是針對個別個案，相信即使最終勝訴，政府仍會改變規則、搬龍門。

18區民主派聯絡會議輪任召集人、西貢區議會主席鍾錦麟稱，區議會與政府失去互信、協調空間，除政治議題外，部分地區民生議題一旦觸及政策，當局亦不容區會討論，形容政府不欲民主派主導區議會下有統籌能力，並稱政府常在《區議會條例》外僭建規例。

民政署：討論不符《區會例》 官員不會出席

民政事務總署稱，各區民政處會徵詢相關政策局及部門意見，審視討論事項是否符合《區議會條例》第61條的職能，如不符，政府會跟進，如致函區議會主席溝通等，若仍保留有關討論事項，秘書處則未能提供服務，職員及政府人員亦不會出席該部分會議或討論。

民建聯成員、議會監察陳學鋒稱，區議員年初不斷提出與區議會職能無大關係的議題，民政署遂收緊準則；並稱不少區議員挑釁部門、欠基本尊重，官員「拉隊走人」亦正常。

（區會1周年）