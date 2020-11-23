「李宇軒」寫信籲家人收手

稱監倉生活OK 自己「睇清形勢」

該專頁昨刊出由李宇軒署名、於深圳鹽田看守所寫給家人的信件，共兩頁紙，提及自己在監倉生活「都算OK，無俾人蝦、無俾人打」，監倉內「有三餐食，有熱水沖涼，好規律咁10點瞓7點起身」，又稱有病時可看醫生，自己亦有做「深喉肺炎測試」。信中他又稱自己有聘請律師，「都有會見做法律諮詢」，又稱「都理解中國內地呢邊嘅法律程序」，該律師會在法庭為他辯護。

李宇軒亦叮囑家人「咪繼續搞，好收手喇」，自己「都反省咗，睇清咗形勢，再搞落去係無前途嘅」，形容自己是「人辦」，不希望妹妹與他一樣，「到時後悔都嚟唔切」。

妹：口脗同其他被囚者信件

李宇軒妹妹在fb稱，有關信件證明李宇軒失蹤近3個月後仍活着，但質疑信中提到要求她「收手」，停止參與香港的民主運動，內容與其他被囚者信中被迫認罪的口脗相符。她稱中國政府就應允許家屬委託律師與當事人會面，但至今家屬委託律師仍被拒之門外。

（港區國安法）