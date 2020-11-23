網台主持「傑斯」3人准保釋

「我好攰遲啲先講」

警方表示，3名被捕者已獲准保釋候查，須於明年1月下旬向警方報到。據了解，傑斯獲准以約20萬元保釋候查，其助手利寶麗亦以相若保釋金額獲准保釋；至於其妻子曾碧雲，據悉於昨午獲准以15萬元保釋候查。

尹耀昇今年2月在個人頻道節目《不上頻道》宣布發起「千個爸媽台灣助學」眾籌計劃，稱部分香港青年因反修例運動惹上官非而到台灣，希望透過計劃主要幫助就學的年輕人。

鍾翰林報稱遭體罰 懲教：無此事

另外，前學生動源召集人鍾翰林涉嫌違反《港區國安法》，現時被還押壁屋懲教所。前學生動源發言人何諾恆昨表示，鍾翰林在前日下午、昨日早上，分別被懲教署人員要求步操約3小時和1小時，但懲教人員無提供原因；鍾翰林其後感到胃痛，認為被針對。前香港眾志秘書長黃之鋒在facebook引述消息，認為事態嚴重，呼籲懲教署高層正視事件，又稱縱容職員在監獄刻意體罰政治犯，只會引來輿論反彈。

懲教署回覆表示，經初步了解證實並無此事，對於有個別公眾人士作出惡意指控予以嚴厲譴責；另外，署方已展開內部調查，如發現個別在囚者對外發放假消息，定必嚴肅跟進。

明報記者

（港區國安法）